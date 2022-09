Mauro Icardi è stato costretto a lasciare il PSG perchéha preso una decisione netta ad inizio stagione, ossia di lasciarlo. Il nuovo tecnico dei francesi ha anche motivato in conferenza stampa questa scelta, sottolineando che l’ex Inter avrebbe dovuto cercare una nuova squadra nella quale rimettersi in gioco. Gli anni a Parigi per il centravanti argentino sono stati infatti molto difficili. Dal suo arrivo nell’estate 2019, ha incontrato tre allenatori: Thomas Tüchel, Mauricio Pochettino e Christophe Galtier. I primi due gli hanno dato delle chance ma le risposte sono state mediocri. In parte il livello medio degli attaccanti compagni di squadra era troppo più alto, in parte lui stesso ha perso il feeling con il gol, la fiducia nei propri mezzi, le motivazioni ed è parso molto spesso un pesce fuor d’acqua. Se si guardano i numeri, è stata accettabile soltanto la prima annata, nella quale tra Ligue 1, Coupe de la Ligue e Champions League ha messo a referto 20 reti in 30 presenze. Poi si è perso completamente e i suoi gol sono stati sporadici, così come sporadiche le presenze da titolare.Acquistato per più di 50 milioni, è scomparso nell’ombra dei campioni, dei protagonisti dei transalpini, una cerchia nella quale non è mai riuscito ad entrare pienamente. Ora, a 29 anni, ha una grossa occasione per ritrovare se stesso ed ottenere nuove chance in club europei più importanti.