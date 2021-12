In ordine cronologico l'ultimo quotidiano sportivo italiano a rilanciare la voce di un possibile approdo di Mauro Icardi alla Juventus in prestito a gennaio è stato Tuttosport. Non è un segreto che i bianconeri, che hanno il peggior attacco tra le prime dieci della classifica con soli 23 gol segnati dopo le prime 17 giornate, abbiano bisogno come il pane di un finalizzatore, di un attaccante da area di rigore. Il nome dell'ex capitano dell'Inter, che non sta trovando molto spazio al Paris Saint Germain, è tornato quindi di grande attualità esattamente come era accaduto la scorsa estate, quando anche il suo nome era finito nel calderone dei papabili successori di Cristiano Ronaldo , volato al Manchester United a fine agosto. Mauro Icardi serve davvero alla Juventus? E il suo ritorno in Serie A, in considerazione anche dei costi che comporterebbe per la Juve, è una pura suggestione o può considerarsi un'operazione fattibile?

Icardi alla Juventus: perché sì

Perché, fondamentalmente, la Juventus un vero e proprio sostituto di Cristiano Ronaldo non se l’è ancora assicurato: se Moise Kean ha tradito le aspettative (forse un po’ troppo alte) che si riponevano su di lui, Alvaro Morata non è il killer d’area di rigore di cui la Vecchia Signora necessita. E non potrà mai esserlo. Ecco che Maurito Icardi potrebbe in questo senso fare al caso dei bianconeri: nella migliore delle ipotesi, l’ex Inter potrebbe diventare una sorta di Trezeguet 2.0 buono per rilanciare la sterile Juventus vista all’opera quest’anno. I numeri del resto parlano per lui… E pure le immagini dei tanti gol messi a segno in Italia con la maglia nerazzurra. Dopotutto il bomber argentino sarà pur smanioso di scrollarsi la ruggine di dosso e tornare ad avere un ruolo di primaria importanza all’interno di un club extra lusso, no?

Icardi alla Juventus: perché no

Partiamo dall'aspetto economico: Icardi è legato da un contratto con il PSG che scade nel 2024 e ha un ingaggio molto alto (10 milioni a stagione bonus compresi), non una passeggiata per la Juventus già impegnata a definire il rinnovo di Dybala fino al 2026 sulle stesse cifre. Esistono poi problematiche extra-campo che potrebbero far desistere i bianconeri: acquistare Icardi significa anche - inutile negarlo - legarsi alla moglie-agente Wanda Nara con tutte le conseguenze mediatiche del caso. Da ultimo, le condizioni dell'ex capitano interista: al PSG non gioca con regolarità e quest'anno il suo score personale recita 3 gol in 18 presenze.

Mauro Icardi in azione durante PSG-Monaco - Ligue 1 2021-22 Credit Foto Getty Images

I numeri di Icardi con il PSG

Stagione Presenze - Gol - Assist 2019-20 34 - 20 - 4 2020-21 28 - 13 - 6 2021-22 18 - 3 - 0

L'opinione di Eurosport Francia

Icardi potrebbe lasciare il PSG a gennaio?

"Sì, potrebbe. Ma non vedo come questo addio possa materializzarsi. In questa stagione Icardi è stato un fantasma finora anche se ha segnato qualche gol importante. L'episodio con Wanda Nara ha compromesso la sua immagine e sembra giocare con meno fame rispetto al passato. Fisicamente è ancora lontano dalla sua migliore condizione e non dà l'idea di voler combattere per conquistare un posto da titolare. Potrebbe tornare utile se tornasse il giocatore che era stato nei primi mesi al PSG, ma dubito possa riuscirci. Nonostante tutto, il PSG non ha in rosa altri giocatori con le sue caratteristiche e dunque potrebbe contare su di lui anche per il futuro".

In Italia Icardi viene accostato alla Juventus? È ipotizzabile un trasferimento in prestito?

"Un prestito con obbligo di riscatto rappresenterebbe un'insperata via d'uscita per il PSG che ha comprato Icardi nel 2019 spendendo 60 milioni di euro e probabilmente non recupererà mai quella cifra. Un prestito secco, al contrario, non è ipotizzabile. Il PSG vorrà avere la certezza di recuperare parte dei soldi spesi e allo stesso tempo di liberarsi definitivamente di un ingaggio pesante".

(ha risposto Cyril Morin)

Allegri: "Per fare un gol ci servono cinque occasioni, fate voi..."

