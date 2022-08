Inter resta vivo, soprattutto sul fronte delle uscite. Ceduto Salcedo e Agoumè sono pronti a partitre, ma il nome più caldo è un altro: non quello di Milan Skriniar, che Cesare Casadei. Il talentuoso centrocampista classe 2003 non è stato convocato per la prima di campionato dell'Inter a Lecce anche perchè ha tante pretendenti sul mercato e i nerazzurri hanno capito che devono sacrificarlo per questioni di bilancio. Il mercato dell'resta vivo, soprattutto sul fronte delle uscite. Ceduto Pinamonti al Sassuolo , anchesono pronti a partitre, ma il nome più caldo è un altro: non quello di, che a meno di sorprese non andrà al Paris Saint-Germain , bensì quello di. Il talentuoso centrocampista classe 2003 non è stato convocato per la prima di campionato dell'anche perchè ha tante pretendenti sul mercato e i nerazzurri hanno capito che devono sacrificarlo per questioni di bilancio.

Cesare Casadei, talento dell'Inter Credit Foto Getty Images

Ad

Sul nativo di Ravenna ci sono Nizza e Sassuolo, che vorrebbe proseguire nei discorsi con l'Inter dopo l'affare Pinamonti, ma Casadei vuole fare un'esperienza in Inghilterra e spinge per andare al Chelsea. Secondo il Corriere dello Sport da martedì inizierà una vera e propria trattativa coi Blues: gli inglesi partono da 10 milioni di euro, l'Inter ne chiede 15, compresi eventuali bonus oppure strappare una percentuale su una futura rivendita. Il club gestito da Marotta e Ausilio avrebbe voluto puntare ad inserire una clausola di recompra, ma questa sarebbe possibile solo col Sassuolo che però è stato superato dal Chelsea, che come detto ha la preferenza del giocatore.

Serie A Inzaghi: "Mercato Inter chiuso in uscita ed entrata. Unica eccezione..." 14 ORE FA

Belotti, più Roma che Valencia. Chelsea, piace Casadei

Serie A Inzaghi: "Siamo pronti. Mercato chiuso in entrata e in uscita" 21 ORE FA