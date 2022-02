Franck Kessié lascerà quasi certamente il Milan quando il suo contratto con il club rossonero andrà in scadenza, ovvero il prossimo 30 giugno. Secondo la Gazzetta dello Sport di questa mattina non ci sarebbe più margine di trattativa, addirittura.

Da mesi, secondo quanto riporta il quotidiano sportivo catalano Sport, l'agente lo sta offrendo a diversi club, tra cui il Barcellona, con lo scopo di firmare un contratto più vantaggioso rispetto a quello propostogli dai rossoneri. Il quotidiano catalano spiega tuttavia che il profilo del centrocampista ivoriano sarebbe già stato scartato da tempo: il club blaugrana non vede difatti in lui la qualità tecnica sufficiente per il calcio in salsa "tiki taka" di mister Xavi, pertanto non soddisferà le ingenti richieste d'ingaggio dell'entourage del centrocampista.

