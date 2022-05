Volano gli stracci in casa Bayern Monaco vista l'equazione andata in fumo: fuori Robert Lewandowski, dentro Erling Haaland. Peccato, però, che il vista l'equazione andata in fumo:Peccato, però, che il bomber norvegese sia promesso sposo del Manchester City di Pep Guardiola e che, pochi giorni fa, il Club inglese ha annunciato l'ufficialità dell'arrivo del nuovo attaccante attraverso i suoi canali di comunicazione.

Dopo una stagione tribulata, con la Bundesliga in tasca ma con la Champions League sfumata a causa del palleggio del Villarreal, sia il Bayern che Lewandowski si interrogano su 'cosa fare da grandi?': privarsi del polacco risparmiando sull'ingaggio (20/23 milioni di euro) oppure trovare un accordo per proseguire un matrimonio ricco di soddisfazioni?

L'indiscrezione della Bild: "Con 35 milioni il Bayern può lasciare andare andare Lewandowski"

La scadenza del contratto di Robert Lewandowski recita 30 giugno 2023 e secondo la Bild, il club bavarese avrebbe fissato il prezzo per cedere la propria stella. Secondo il quotidiano tedesco il Bayern potrebbe cedere il centravanti polacco per una cifra vicina ai 35-40 milioni di €. Una cifra, che al netto dell'ingaggio extralarge da non meno di 20 milioni di €, sembrerebbero portare verso un'unica squadra: il Barcellona di Xavi che dovrà rifondare.

La trattativa, però, è tutt'altro che semplice visto che il Club spagnolo non è disposto a spendere una cifra così elevata per un giocatore non più giovanissimo e, così, Robert Lewandowski riflette sul proprio futuro, a metà strada tra la Germania e la Spagna.

