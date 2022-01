10 punti in campionato, una sola vittoria e ben 40 gol subiti: sono questi i numeri che hanno obbligato la proprietà del Cagliari ad un intervento massiccio durante il mercato di riparazione. Il primo nome per tamponare quest’emergenza arriva dall’Atalanta, si chiama Matteo Lovato ed è un classe 2000.

Il Cagliari Calcio comunica di aver acquisito dall’Atalanta il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Lovato che si trasferisce in prestito sino al termine della stagione sportiva 2021-22

Il difensore nato in provincia di Padova, arrivato alla corte di Gasperini lo scorso luglio dal Verona, ha disputato fin qui sette gare tra Serie A e Champions League, disputando metà tempo a Old Trafford contro il Manchester United. In campionato anche due partite da titolare contro Udinese e Sampdoria con la maglia dell'Atalanta. Inoltre, è stabilmente nell'Italia Under 21 di Nicolato.

