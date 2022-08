Simone Inzaghi aveva definito come chiuso il mercato dell'Inter, sia in entrata che in uscita. Oggi però il Guardian, quotidiano britannico di Manchester, rilancia il rumor secondo cui il Chelsea sarebbe ormai vicinissimo a ingaggiare Cesare Casadei. Alla vigilia della vittoriosa trasferta di Lecce aveva definito come, sia in entrata che in uscita. Oggi però il, quotidiano britannico di Manchester, rilancia il rumor secondo cui ilsarebbe ormai vicinissimo a ingaggiare

centrocampista classe 2003, uno dei giovani più ambiti in 12 milioni di sterline - circa 14.200.000 euro al cambio odierno - a fronte dei 15/20 (in euro) che sperava di incassare il club nerazzurro. Il, uno dei giovani più ambiti in questo mercato estivo , potrebbe sbarcare in Inghilterra dopo che il club londinese ha alzato ulteriormente l'offerta a- circa 14.200.000 euro al cambio odierno - a fronte dei 15/20 (in euro) che sperava di incassare il club nerazzurro.

Casadei sarebbe il terzo giovanissimo acquistato dal Chelsea in questo mercato. A Londra sono infatti già arrivati Gabriel Slonina, portiere statunitense classe 2004 che resterà in prestito ai Chicago Fire fino a fine dicembre 2022 dopo essere stato pagato oltre 9 milioni di euro, e Carney Chukwuemeka, centrocampista centrale inglese classe 2003, prelevato dall'Aston Villa per ben 18 milioni di euro.

