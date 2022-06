Romelu Lukaku-Inter, si può fare. Dopo alcuni giorni di alti e bassi, la trattativa sembrava arenarsi davanti alle richieste blues, peccato però che la trattativa ruota intorno ad un prestito oneroso di circa 10 milioni (l'Inter vorrebbe abbassarlo a 5/6) con ingaggio pagato tutto dalla società milanese. In questo modo, il Chelsea si libererebbe di un giocatore che Thomas Tuchel userebbe con il contagocce, dopo la stagione complicata appena passata, e sopratutto risparmierebbe circa 25 milioni lordi di stipendio. Dopo alcuni giorni di alti e bassi, la trattativa sembrava arenarsi davanti alle richieste, peccato però che tutte le parti in causa (i due club e il giocatore) siano spinte dalla stessa volontà e questo ha obbligato gli inglesi a trovare una formula comoda per cedere il calciatore ai nerazzurri. Tutta(l'Inter vorrebbe abbassarlo a 5/6)In questo modo, il Chelsea si libererebbe di un giocatore che Thomas Tuchel userebbe con il contagocce, dopo la stagione complicata appena passata, e sopratutto risparmierebbe circa 25 milioni lordi di stipendio.

Ad

Calciomercato Bellanova, Udogie o Cambiaso per l'Inter: cosa dicono i numeri 2 ORE FA

Questi giorni saranno fondamentali per l'Inter per affondare il colpo anche se una seconda possibilità potrebbe essere costituita da Denzel Dumfries: l'olandese interessa agli blues che ne fanno una valutazione di 25 milioni, troppo pochi per i nerazzurri ma non è escluso che, nei prossimi giorni, le parti non si possano avvicinare ancora. In fondo, tutte le parti in causa sono mosse dalla stessa volontà di voler chiudere positivamente la trattativa.

Inzaghi su Lukaku: "Posso dire solo che è un grande giocatore"

Calciomercato Allegri dice no al PSG, Botman vuole solo il Milan 4 ORE FA