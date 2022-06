Il calciomercato europeo è legato da un filo invisibile che collega le principali trattative dei top team. La partenza di Robert Lewandowski dal Bayern scatenerà un effetto domino che coinvolgerà club di Liga, Premier e Serie A. Il polacco ha ribadito ancora la ferma intenzione di lasciare Monaco con la volontà di andare a Barcellona. I catalani hanno già trovato un principio di accordo con l'attaccante, ma i paletti imposti dal tetto salariale della Liga ostacolano la trattativa. Si muove sul giocatore anche il Chelsea che cerca un top player per inaugurare l'era Boehly.

Robert Lewandowski, Bayern Credit Foto Getty Images

Per arrivare a Lewandowski il Chelsea è obbligato a trovare una destinazione per Lukaku e come ripetiamo da settimane l'Inter è alla finestra. I Blues avrebbero aperto al prestito, molto oneroso, e si impegneranno al pagamento di 2/3 dello stipendio del belga. Se l'Inter accetterà queste condizioni, gli inglesi avranno la possibilità di inserirsi nella corsa all'attaccante polacco. Il Barcellona dovrà per forza cedere un paio di giocatori importanti, Dembele e de Jong, come confermato anche dalle parole di Guardiola pronunciate ieri ad un evento a Maiorca: "Lewa si adatterebbe bene al gioco del Barcellona, ma non so se potranno prenderlo vista la loro situazione finanziaria".

