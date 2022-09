Quali sono le rose più costose a livello internazionale alla partenza della stagione 2022-2023? A redigere la classifica, il CIES. A essere preso in considerazione, il valore del cartellino del giocatore in organico. La ricerca è stata ovviamente operata sui club dei 5 principali campionati europei.

Le due di Manchester, le squadre più costose del Vecchio Continente

A livello continentale, a guidare la speciale graduatoria, il Manchester City, seguito dai rivali cittadini del Manchester United. La compagne di Pep Guardiola, per allestire l'attuale organico, affronta spese per oltre un miliardo (1,05 per l'esattezza), mentre i Red Devils arrivano a 999 milioni, che tengono conto anche del 100 milioni appena spesi per Antony dall'Ajax. Solo terzo, il PSG con 991 milioni di euro.

Nella top ten delle rose più costose in Europa, di italiane c'è solo la Juve

Solamente una squadra italiana tra le prime 10, la Juventus , ottava con una rosa che vale 563 milioni. Bianconeri ovviamente primi nella classifica interna dedicata alle squadre di Serie A, sul cui podio salgono anche il Napoli (401 milioni) e Inter (307 milioni). Milan campione d'Italia addirittura sesto con 240 milioni, dietro perfino all'Atalanta.

La classifica delle 12 rose più costose in Europa

Manchester City – 1.050 milioni di euro

Manchester United – 999

Paris Saint Germain – 961

Chelsea – 906

Liverpool – 773

Real Madrid – 721

Barcellona – 672

Juventus – 563

Arsenal – 535

Tottenham – 519

Atleticio Madrid – 517

Bayern Monaco – 499

La classifica delle 12 rose più costose in Serie A

Juventus – 563 milioni di euro

Napoli – 401

Inter – 307

Roma – 291

Atalanta – 263

Milan – 240

Fiorentina – 201

Sassuolo – 184

Lazio – 156

Torino – 131

