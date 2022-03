Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Mancini resta e...

Il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini rimane in plancia di comando e disegna la nuova Italia secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport. In mezzo l'unico intoccabile è Marco Verratti, spazio a Tonali nel settore nevralgico del campo e alle bocche da fuoco Zaniolo e Scamacca dalla trequarti in su per defibrillare l'attacco azzurro.

La nostra opinione: "Mancio" non è intenzionato a mollare da perdente ma, anzi, vuole riprendere il filo interrotto dopo la memorabile finale di Wembley a Euro 2020. Lo avevamo già scritto sulle nostre pagine: nonostante i peccati veniali in gestione l'Italia doveva continuare sulla strada tracciata dall'avvento di Roberto Mancini. Ritrovando il fuoco della scorsa estate e scoprendo il coraggio di inserire forze fresche in formazione per lavare l'onta Macedonia del Nord.

25 nomi per la Juventus

Ce li fornisce questa mattina Tuttosport, ecco i 25 nomi su cui il ds della Juventus Federico Cherubini starebbe lavorando in vista della prossima estate: Rudiger, Bremer, Akanji, Milenkovic, Igor, Viti; Emerson, Olivera, Renan Lodi, Di Lorenzo, Grimaldo, Bellanova, Wjindal; Paredes, Jorginho, Frattesi, Renato Sanches, Pogba, Milinkovic-Savic, De Paul, Thomas; Gabriel Jeseus, Raspadori, Zaniolo, Berardi, Morata.

La nostra opinione: Tra vecchi pallini, obiettivi consolidati e nuove piste il quotidiano torinese esagera e inserisce tutto nel calderone. Bisognerà scremare il mazzo, e di parecchio, ovviamente. Un modo per scaldare i motori, insomma, in vista di una campagna estiva incandescente. La Juve con Zakaria e Vlahovic ha già attinto a piene mani nella finestra di gennaio, ma Cherubini sa che non basta per costruire una corazzata...

Luis Sinisterra per il Napoli

Il Napoli piomba su Luis Sinistrerra, ala colombiana 22enne in forza al Feyenoord, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. De Laurentiis pensa a lui come erede di Insigne, ma c'è anche l'Atletico Madrid sulle sue tracce. Contratto in scadenza al 2024.

La nostra opinione: 18 gol e 11 assist tra Eredivisie e Conference League, sicuramente parliamo di un profilo appetibile. Ha ancora due mesi di tempo per dimostrare di essere da squadra che punti in alto in un top 5 campionato europeo.

