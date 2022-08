Un figlio d'arte per la Triestina: no, non si tratta di qualche ragazzo con papà ex giocatore o allenatore, bensì di Davide Bonolis, figlio del noto conduttore televisivo Paolo, tifosissimo dell'Inter e grande appassionato di calcio. Il ragazzo, classe 2004, svincolato dopo le esperienze nelle giovanili di Roma e Sampdoria, ha deciso di sposare la causa del club alabardato: come sottolinea la società biancorossa, Davide Bonolis ha firmato un contratto di tre anni e giocherà nella formazione primavera, lui che può agire sia da punta, sia da attaccante esterno, e da sempre sogna di fare il calciatore professionista.

Davide è il quarto figlio di Paolo Bonolis, il secondo avuto dalla moglie Sonia Bruganelli: prima di lui sono nati Stefano e Martina (che vivono negli States), Silvia, che vive a Roma, e Adele, la piccola di casa, l'unica nata dopo di lui. Negli scorsi giorni si erano diffuse alcune voci sul suo possibile approdo alla Triestina visto che lui e papà Paolo erano stati immortalati in città con alcuni dirigenti del club alabardato. Sui social della Triestina sono stati diffusi dei video con l'ingresso allo stadio Nereo Rocco e le prime parole di Davide: "Ciao ragazzi, non vedo l'ora di scendere in campo e di lottare con voi". Da adesso, nel cuore di Paolo Bonolis, ci sarà anche la Triestina, oltre che la sua Inter.

