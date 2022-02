Sono stati letteralmente 3 giorni '': dopo aver vinto un derby importantissimo con un doppio Giroud e aver spazzato via la Lazio in Coppa Italia, ilscalda i motori in vista del mercato estivo: tra le prime esigenze della società, c'è il nome di un difensore e, tra i tanti, il più caldo è quello di. Il giocatore è stato vicino al mercato Rossonero nel mercato di riparazione invernale per sostituire Simon Kjær , dopo la rottura del legamento crociato; dopo un inizio di trattativa incoraggiante, il, squadra d'appartenenza di Botman, ha alzato troppo le pretese economiche rimandando ogni discorso a questa estate.

Negli ultimi giorni, sta emergendo anche l'interesse del Newcastle per il difensore olandese con il Presidente del Club francese pronto a sfregarsi le mani: "Botman è una grande persona e un top player che merita di giocare in un club che può vincere la Champions League. Se c’è qualcosa che permette a tutti di essere soddisfatti la prossima estate, ne discuteremo. È importante rispettare gli impegni".

A far sognare i tifosi rossoneri, unnella vittoria di Coppa Italia a San Siro: tra i tanti spettatori presenti, a vedere la partita c'era anche, agente del calciatore olandese. Come riporta la, probabilmente Bruinenberg era a Milano per parlare con la dirigenza Rossonera e capire quali siano le reali intenzioni del Milan in vista di quest'estate; un, quindi, ma che fa capire l'intento di Massara di portare subito Botman in Rossonero, visti anchee il