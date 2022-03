Milan perderà Kessié, con l'ivoriano che ha già trovato l'accordo Sandro Tonali a cui i rossoneri daranno, per così dire, un “premio”. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il club ha deciso di blindare Tonali con un adeguamento economico. L'ex Brescia manterrà inalterata la durata del contratto (fino al 2026), ma il suo ingaggio di 1,2 milioni a stagione vedrà un'impennata. Ilperderà, con l'ivoriano che ha già trovato l'accordo col Barcellona per la prossima stagione . Ma, in questa annata, c'è stata la definitiva esplosione dia cui i rossoneri daranno, per così dire, un “premio”. Come rivelato dalla, infatti, il club ha deciso di blindare Tonali con un adeguamento economico. L'ex Brescia manterrà inalterata la durata del contratto (fino al 2026), ma il suo ingaggio dia stagione vedrà un'impennata.

La stagione di Tonali ai raggi x

Competizione Presenze/Gol/Assist Minuti giocati SERIE A 28 presenze, 2 gol e 3 assist 1966 minuti CHAMPIONS LEAGUE 6 presenze 333 minuti COPPA ITALIA 2 presenze 165 minuti TOTALE 36 presenze, 2 gol e 3 assist 2464 minuti

Se ne parlerà comunque a fine stagione, ma Tonali entrerà in un'altra dimensione e non sarà più il giovane che deve fare la gavetta. L'annata 2021/2022 l'ha dimostrato, con il classe 2000 che è stato uno degli elementi più utilizzato da Stefano Pioli (in campionato ha saltato solo due gare).

