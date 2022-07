Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Il Milan non molla De Ketelaere e farà un ultimo rilancio. Se salta, ecco Ziyech

La telenovela De Ketelaere continua in casa Milan: la trattativa con il Bruges per il giovane trequartista va avanti ad oltranza, non si è chiusa ieri e probabilmente non si chiuderà nemmeno oggi. Eppure, in via Aldo Rossi si respira un certo ottimismo. Il giocatore spinge per il trasferimento a Milanello, i rossoneri lavorano per accontentarlo. Il piano B è Hakim Ziyech, attaccante esterno del Chelsea che potrebbe arrivare non solo in prestito, ma anche a titolo definitivo ad un prezzo piuttosto interessante visto che i Blues potrebbero lasciarlo partire per dieci milioni di euro.

La nostra opinione.Il giocatore ex Ajax dovrà abbassare le sue pretese di ingaggio (6 milioni a stagione) e per il Milan sembra essere disposto a farlo. Il club di via Aldo Rossi è ad un bivio: la strada che piace di più è sempre quella che porta a De Ketelaere, ma attenzione alla pista Ziyech che potrebbe diventare presto molto calda.

Akanji: più Inter che Juve. Milan: Ziyech si avvicina

Morata-Juve? C’è spazio per un terzo matrimonio

Nel 2020 Morata ha riabbracciato la Juventus negli ultimi giorni di mercato e lo stesso, a meno di svolte improvvise, potrebbe succedere questa estate. Dipenderà dall’evolversi dei contatti tra i bianconeri e l’Atletico Madrid. Ora come ora, la distanza è soprattutto sulla formula. A Madrid, sponda Atletico, non hanno intenzione di concedere un nuovo prestito. E alla Continassa, almeno per ora, non sembrano convinti di affondare per un acquisto a titolo definitivo. Le vie del mercato, però, sono infinite. E spesso quello che oggi sembra impossibile con il passare del tempo può diventare fattibile.

La nostra opinione. Di sicuro Allegri continua a essere il primo sponsor di Morata. Il tecnico livornese insegue rinforzi offensivi e di Alvaro apprezza la duttilità e la mentalità. Il 29enne spagnolo, come ha dimostrato anche nell’ultimo campionato, può agire da attaccante esterno (4-3-3) e in coppia con Dusan Vlahovic (4-4-2). Ma all’occorrenza, visto che il super bomber serbo ogni tanto dovrà riposare, può essere impiegato anche al centro dell’attacco. Motivi sufficienti per continuare a pazientare nella speranza di arrivare presto o tardi alla fumata bianca.

Il Torino si avvicina a Jason Denayer

Dopo l'addio di Gleison Bremer, il Torino si è subito mosso per sostituire al meglio il difensore brasiliano. La dirigenza granata potrebbe chiudere già domani per il suo successore. Si tratta di Jason Denayer, difensore belga attualmente svincolato. Dopo i contatti dei giorni scorsi il Torino è vicino a chiudere per regalare un nuovo giocatore a Ivan Juric.

La nostra opinione.Il difensore belga nell'ultima stagione, complice il mancato rinnovo di contratto con il club francese, ha disputato 15 gare di Ligue 1 con la maglia del Lione, segnando però 3 reti. Nel complesso, con i francesi, ha giocato 139 partite, mettendo a segno 8 gol. Ha giocato anche nel Manchester City, nel Celtic, nel Galatasaray e nel Sunderland. Con la nazionale del Belgio conta 35 presenze.

