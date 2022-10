Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

Milan-Ziyech, ci risiamo

Calciomercato Joao (non) Felix all'Atletico: il Paris St-Germain ci pensa per gennaio 20 ORE FA

Tra Milan e Chelsea, come riportato dal Corriere dello Sport, i dialoghi sono aperti sul fronte Hakim Ziyech, 29 anni e con scadenza nel 2025, costantemente alla ricerca di una soluzione per lasciare Londra. È possibile che la pista possa riaprirsi per gennaio, dopo che in estate i rossoneri hanno provato a trovare un’intesa sia con il suo entourage sia con il club inglese. Alla fine per questioni prevalentemente economiche (la richiesta d’ingaggio era di 6 milioni netti) l’operazione si è interrotta, ma col mercato invernale il suo nome potrebbe tornare in auge.

La nostra opinione: per il marocchino c’è sempre meno spazio con Graham Potter e l’idea rossonera continua ad essere in cima ai suoi pensieri: quest'anno ha accumulato la miseria di tre presenze in Premier League e due in Champions. Troppo poco per uno come lui.

Milan, non solo Leao: il punto sul rinnovo di Kalulu

Il Milan sta lavorando anche ai rinnovi. Oltre a quello di Leao, ci sono in ballo anche i prolungamenti di Bennacer e Pierre Kalulu. Come racconta il Corriere dello Sport, il giovane francese ha recentemente cambiato scuderia, e si è affidato alla Stellar Sport, una delle agenzie più importanti al mondo. Kalulu e il Milan stanno dialogando da mesi per trovare un’intesa sulle cifre, e il cambio di procuratore potrebbe incidere anche sul rinnovo. Attualmente il francese guadagna solamente 400mila euro, e vorrebbe almeno arrivare a due milioni.

La nostra opinione: Kalulu ha contribuito in maniera importante alla conquista dello Scudetto nella passata stagione e, dunque, la sua richiesta di adeguamento contrattuale è lecita. Inoltre è un giocatore duttile, che può essere utilizzato in diverse zone della difesa sia da terzino (come sta accadendo ora) sia da centrale. Il Milan lo vuole blindare, allungando la scadenza del contratto al 2027 e aumentando in modo considerevole l’ingaggio dell’ex Lione.

Inter su Crespo: uno scout a Istanbul per lui

C'è un nome nuovo per il futuro centrocampo dell'Inter. Gioca in Turchia, dove tanti media riferiscono dell'interesse dei nerazzurri per Miguel Crespo, centrocampista portoghese del Fenerbahce di 26 anni, 2 gol e 1 assist in 14 partite quest'anno. Secondo quanto riportato da Aspor (ripreso FcInter1908), uno scout dell'Inter sarà in tribuna a Istanbul sabato per la prossima partita di campionato tra Fenerbahce e Başakşehir, per seguire il calciatore e fare rapporto ai dirigenti nerazzurri. L'intenzione del club turco è non privarsi del portoghese nella finestra di mercato di gennaio, ma trattenerlo almeno fino a giugno, quando potrebbe essere liberato per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

La nostra opinione: un ottimo prospetto per il dopo Brozovic, sulle tracce di Crespo si segnala la presenza anche dell'Atletico Madrid.

Pogba come Cristiano Ronaldo: via la birra in conferenza

Calciomercato 🗞 Inter, il Chelsea libera Lukaku: il prestito andrà ancora avanti IERI ALLE 05:34