Incontro tra il Milan e gli agenti di Charles De Ketelaere. I rossoneri vogliono battere la concorrenza per assicurarsi il gioiellino belga. Il colloquio tra le due parti dopo la prima offerta respinta dal Club Brugge: 20 milioni più bonus è quanto proposto dai campioni d'Italia, ma la società belga pretende molto di più per cedere il trequartista classe 2001, valutato attorno ai 35-40 milioni.

Intanto però i rossoneri devono guardarsi bene dall'Inghilterra: l' offerta del Leeds di 30 milioni più 5 di bonus potrebbe sedurre il Club Brugge e di conseguenza il 21enne belga rischierebbe di soffiare sotto il naso. Fortunatamente De Ketelaere al momento ha fatto capire di gradire soltanto il Milan, per questo Maldini e Massara cercano un accordo diretto con l'entourage per bloccare il calciatore in modo da avere maggiore potere nella trattativa.