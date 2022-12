Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan, Ziyech può arrivare subito

Il trequartista marocchino era stato molto vicino al club rossonero nel corso dell'estate, poi la dirigenza aveva voluto puntare sul promettente De Ketelaere. La situazione può ora rovesciarsi, dopo l'inizio di campionato negativo del belga e la possibilità concreta di chiudere l'affare Ziyech con il Chelsea. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'offerta del Milan si dovrebbe strutturare di un prestito oneroso a gennaio con diritto di riscatto a giugno per una cifra intorno ai 15 milioni.

La nostra opinione: il giocatore vuole il Milan e lo aveva dimostrato anche nell'ultima sessione di mercato quando si era reso disponibile per un abbassamento dell'ingaggio per facilitare il trasferimento. Le cifre dell'affare non sono proibitive, il nodo stipendio resta comunque un ostacolo. Dagli attuali 6 milioni percepiti in Inghilterra, il marocchino dovrebbe scendere almeno a 4 milioni per rientrare negli standard di Maldini e Massara. La sensazione è che l'operazione si possa chiudere abbastanza velocemente.

Ounahi, Weah, Musa: i gioielli del Mondiale

Come di consueto il Mondiale è una vetrina importante per i giovani talenti. Tuttosport riporta alcuni nomi che potrebbero rientrare nel taccuino dei dirigenti juventini. Si parte dal marocchino Ounahi, centrocampista di corsa e qualità che potrebbe sostituire il partente Rabiot. L'Angers lo valutava intorno ai 5 milioni, post Mondiale ne serviranno molti di più per strapparlo ai francesi. Ci sono poi due talenti della Nazionale USA che sembrano già pronti per una big: Musah del Valencia e Weah del Lilla.

La nostra opinione: fare affari sui protagonisti di un Mondiale è sempre una scommessa. I giocatori triplicano il loro valore in una competizione di un mese, dove situazioni e pressioni sono differenti rispetto ai tornei di club. Un giocatore come Weah infiammerà il prossimo mercato: prima punta moderna, fisicità e velocità la fanno da padrone. Su di lui potrebbe scatenarsi un'asta tra Inter e Juventus. Per Musah, trequartista cresciuto in questa stagione con Gattuso al Valencia, la valutazione è lievitata sopra i 20 milioni. Poche squadre di Serie A possono permettersi questi investimenti.

Skriniar-Inter, giornate decisive

L'Inter ha fatto la sua proposta di rinnovo al giocatore nei giorni scorsi. 7 milioni di euro a stagione comprensivi di bonus, un ingaggio che lo pone tra i top player dello spogliatoio alla pari di Lautaro e Brozovic. Lo slovacco prenderà una decisione in questi giorni, durante il ritiro di Malta. Al rientro a Milano è stato fissato un incontro con la dirigenza in cui si tirerà finalmente una linea su questa situazione, ricevendo il sì o il no del difensore.

La nostra opinione: l'Inter ha fatto tutto quello che poteva e doveva fare per blindare Skriniar. Dopo aver rinunciato alle offerte del PSG in estate, ha proposto al giocatore un contratto più che adeguato al suo valore, considerando i parametri economici della società. Se il rinnovo dovesse saltare, la decisione sarà tutta dell'ex Sampdoria che ha sempre mantenuto un comportamento costruttivo nei confronti del suo club.

