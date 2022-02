Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Elliott, 100 milioni per Pioli

In attesa del finale di stagione, in via Aldo Rossi si sta iniziando a preparare il prossimo mercato. Sarà un'estate di investimenti per il Milan: a riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, dopo aver speso circa 75 milioni di euro la scorsa estate, ora il Milan è pronto ad investire un centinaio di milioni che potrebbero anche diventare di più in caso di Scudetto. Per rinforzare difesa e centrocampo, i nomi ormai sono ben noti, vale a dire quelli di Sven Botman e di Renato Sanches, entrambi del Lille. Per quanto riguarda l'attacco, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Hugo Ekitike, punta centrale classe 2002 che ha un contratto fino al 2024 del Reims. Per le fasce offensive, negli ultimi giorni è spuntato anche il nome di Steven Bergwijn, 24enne giocatore che sta trovando poco spazio quest'anno al Tottenham.

La nostra opinione: Botman e Sanches hanno una valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni ciascuno e i discorsi con il Lille sono già avviati da tempo (il Diavolo ha provato a portarli a Milanello già a gennaio). Per uno dei due talenti in attacco potrebbero essere destinati i restanti 40 milioni del budget milanista.

Inter, casting in difesa

L'Inter monitora attentamente il mercato a caccia di opportunità da cogliere in vista della prossima stagione. Il momento di flessione della squadra di Inzaghi sta spingendo la dirigenza nerazzurra a concentrarsi sulla difesa, il reparto che sta avendo più problemi. Secondo la Gazzetta dello Sport, in cima alla lista dei desideri di Marotta e Ausilio c'è Andreas Christensen, 25enne danese in scadenza col Chelsea al termine della stagione e che non ha ancora scelto il suo futuro. Nel mirino dell'Inter c'è anche Marcos Senesi, argentino di piede mancino, classe '97, che continua ad impressionare con la maglia del Feyenoord e sembra pronto per il salto. La Rosea fa anche i nomi di Martin Hinteregger, austriaco del 1992 dell’Eintracht Francoforte, e di Luiz Felipe, il pupillo di Inzaghi che non ha ancora rinnovato con la Lazio.

La nostra opinione: Christensen guadagna 4,5 milioni e vorrebbe un posto da titolare dopo anni da riserva, mentre il contratto di Senesi scade nel 2023 ma il prezzo resta accessibile: servono circa dieci milioni per strapparlo al Feyenoord. Se son rose fioriranno.

Arrivabene su Dybala

L'ad della Juventus, Maurizio Arrivabene nel pre-gara di Villarreal-Juventus, ha risposto così sul rinnovo di Paulo Dybala: "Abbiamo detto che a fine febbraio ci saremmo occupati dei rinnovi, è un peccato che Dybala stasera non sia con noi. Insieme a lui dovremmo discutere del suo rinnovo così come con gli altri, coi tempi corretti e con uno sguardo al futuro. Ottimismo? I rinnovi si fanno in due, se c'è ottimismo da una parte può esserci magari pessimismo dall'altro. Il contratto è una trattativa e come ogni trattativa ognuno cerca di raggiungere l'obiettivo che si è preposto prima di sedersi al tavolo".

