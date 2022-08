. Giacomo Raspadori si trasferisce in Campania, firmando un contratto di 5 anni da 2,5 milioni a stagione ed è il terzo acquisto in pochi giorni fra centrocampo e reparto offensivo di Spalletti, Il Napoli mette a segno un altro colpo di mercato, assicurandosi uno dei talenti italiani più promettentisi trasferisce in Campania, firmando un contratto di 5 anni da 2,5 milioni a stagione ed è il terzo acquisto in pochi giorni fra centrocampo e reparto offensivo di Spalletti, dopo Simeone arrivato dal Verona Ndombelé, giunto in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham . Come di consueto ad annunciare l'ottavo rinforzo della campagna acquisti degli azzurri è stato il tweet del patron partenopeo Aurelio De Laurentiis, con una foto dell'attaccante nel giro della Nazionale italiana, mentre firma il contratto fino al 30 giugno 2027 e che lo fa diventare il 5° acquisto più costoso della storia del club azzurro dopo Osimhen, Higuain, Lozano e Manolas.

Raspadori al Napoli, le cifre

Il Sassuolo ha abbassato le pretese relative ai bonus nella trattativa per la cessione di Raspadori.Accordo raggiunto a 30 milioni di euro (5 milioni per il prestito + 25 per l'obbligo di riscatto), più ulteriori 5 milioni di bonus. Pagamento spalmato in 5 anni e bonus legati in buona parte alle qualificazioni alla Champions League dei partenopei nel prossimo quinquennio. Raspadori, cresciuto nel mito di Dries Mertens, avrà l'onore e l'onere di sostituire il fuoriclasse belga ed agire da jolly offensivo di Spalletti, grazie alla sua grande eccletticità che gli permette di giocare da sottopunta nel 4-2-3-1, esterno d'attacco nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1, seconda punta in un'eventuale 4-4-2 o falso centravanti, nelle partite in cui Spalletti dovesse decidere di far rifiatare Osimhen o Simeone e giocare con un riferimento offensivo brevilineo e abile a non dare punti di riferimento agli avversari.

"L'idea Raspadori nasce dal fatto che può darci cose diverse da quelle che già abbiamo – ha ammesso Spalletti, nella conferenza stampa pre Monza - noi abbiamo la possibilità di farle entrambe... 4-3-3 o 4-2-3-1 ci abbiamo già lavorato l'anno scorso, che ci sia Raspadori o meno è uguale per noi lavorare su tutti e due i moduli. Ci sono elementi che ci permettono entrambe le situazioni”.

Raspadori lascia il Sassuolo, dove ha collezionato 76 presenze e 18 reti tra tutte le competizioni. L'esordio in Serie A con i neroverdi risale alla stagione 2018/2019, nel match dell'ultima giornata contro l'Atalanta. Al termine della vittoria contro il Lecce, parlando ai microfoni di DAZN, il tecnico dei neroverdi Alessio Dionisi ha voluto ringraziare ed incensare così il neoattaccante del Napoli.

"Sono contento per Giacomo, anche se sarei stato più contento se fosse rimasto, ma non possiamo trattenere i giocatori quando hanno queste opportunità. È un grande vanto per tutti, Giacomo non credeva di poter giocare sotto punta l’anno scorso e ora arriva in una grande squadra che gioca in Champions, e lo fa da sotto punta. Deve essere un orgoglio, sono convinto che si ritaglierà spazio e gli faccio un in bocca al lupo. Ora non penso più a Giacomo, ma a chi c’è"

