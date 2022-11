Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Napoli, Giuntoli punta Adama Traoré

Come rivela Gazzetta dello Sport, il ds dei partenopei starebbe progettando l'assalto all'ala del Wolverhampton. Adama Traoré garantirebbe gamba ed estro a un attacco già stellare con Kvara e Osimhen sugli scudi. Il contratto dell'ex Barcellona è in scadenza nel 2023 e Giuntoli potrebbe attendere il momento giusto per accaparrarsi un parametro zero. Un'alternativa invitante è Luiz Henrique del Betis Siviglia.

La nostra opinione: Traoré andrebbe a completare un attacco da sogno in grado di competere a pieno regime sul palcoscencio non solo italiano, ma anche europeo. Un solo nodo da sciogliere però: di chi liberarsi? Lo sbarco di un giocatore come Traoré spingerebbe fuori dalla porta Lozano.

Juventus in corsa per Kiwior

Secondo Tuttosport, c'è anche la Vecchia Signora nella bagarre per Kiwior. Il difensore dello Spezia e della Nazionale polacca potrebbe lasciare la Liguria già da gennaio. Non sarà facile strapparlo dal nido delle Aquile però, siccome la concorrenza è fortissima: su di lui anche Milan, Inter e Napoli, oltre al West Ham.

La nostra opinione: un'operazione che rischia di complicarsi progressivamente visto il buon esordio del centrale ai Mondiali. Dovesse continuare così, la sua valutazione salirebbe alle stelle favorendo l'ingresso dei più ricchi (ovvero le inglesi). Alla Juve però, i connazionali Szczesny e Milik potrebbero fare da sponsor...

L'Inter bussa ancora per Emerson Royal

I nerazzurri potrebbero liberarsi di Denzel Dumfries a gennaio per far quadrare i conti, ma devono trovare un sostituto di livello. Secondo il Corriere dello Sport, l'esterno del Tottenham Emerson Royal sarebbe tornato di moda nelle sedi nerazzurre. Per lui pronta la proposta di prestito con riscatto condizionato.

La nostra opinione: probabilmente Dumfries verrà ceduto al Chelsea questo gennaio, ma non lascerà la Pinetina prima di questa estate. C'è dunque tempo per preparare il piano di successione, con le questioni Bellanova e Darmian ancora sul tavolo. Considerando che la fascia nerazzurra si era già impoverita dopo la partenza di Hakimi, Marotta non può sbagliare. Il profilo di Emerson convince, ma a che prezzo? Al Tottenham, Conte potrebbe intordurlo al metodo di lavoro nerazzurro.

Allegri: "Juventus fuori ai gironi? Non è un fallimento"

