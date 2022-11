Napoli è letteralmente pazza di Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano classe 2001 è stato la sorpresa più grande della Serie A in questa stagione e gli azzurri, dopo averlo pescato e acquistato per soli 10 milioni di euro, vogliono blindarlo ulteriormente, nonostante il georgiano abbia un contratto fino al 2027 da 1,4 milioni di ingaggio a stagione. Secondo quanto riportato dal "Corriere dello Sport" nei giorni scorsi il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli ha incontrato l'entourage dell'esterno per iniziare a parlare del rinnovo. Si parla di una proposta con un ingaggio raddoppiatto, anche se ora è presto per le cifre ufficiali.

Kvara su Maradona

"Il soprannome Kvaradona? Nessuno può essere paragonato a Maradona, è una leggenda del calcio. Sarà molto difficile in futuro vedere giocare un calciatore come lui. È ovvio che sono molto contento quando vengo paragonato a Maradona. Significa molto per me e mi fa sentire molto la responsabilità. Quando ti accostano a un giocatore del genere questo non può che renderti orgoglioso e felice". Così il georgiano ai canali ufficiali della Lega Serie A.

Su Spalletti

"Imparo molto da lui e ho notato di essere cresciuto, è un grande allenatore - ha detto Khvicha - Mi dice sempre che devo fare di più e non devo accontentarmi e che devo giocare un po' di più con i miei compagni".

