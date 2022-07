Champions League cercasi disperatamente. Il messaggio è lanciato da uno dei calciatori più forti di tutti i tempi, di certo quello più rappresentativo quando si parla del trofeo più prestigioso che c'è: Cristiano Ronaldo. Il primatista di presenze (187) e reti (141) del torneo rischia seriamente di non partecipare al torneo che l'ha visto trionfare cinque volte, visto che il suo Manchester United è arrivato sesto nell'ultima Premier e nel 2022/23 sarà relegato in Europa League. : il Napoli. . Il messaggio è lanciato da uno dei calciatori più forti di tutti i tempi, di certo quello più rappresentativo quando si parla del trofeo più prestigioso che c'è:. Il primatista di presenze (187) e reti (141) del torneo rischia seriamente di non partecipare al torneo che l'ha visto trionfare cinque volte, visto che il suoè arrivato sesto nell'ultima Premier e nel 2022/23 sarà relegato in Europa League. Il portoghese è insofferente e tra le squadre a cui è stato accostato negli ultimi giorni ce n'è una che, per quanto ci riguarda, fa più rumore della altre

Secondo il quotidiano spagnolo As, l'agente Jorge Mendes lo avrebbe proposto anche alla società partenopea, che la prossima Champions la disputerà. Ma si tratta solo di una suggestione o è un affare che potrebbe clamorosamente prendere corpo? Il nodo principale rimane l'ingaggio, come prevedibile. Ronaldo potrebbe anche accettare di ridursi il suo faraonico stipendio, ma si parla comunque di cifre dagli 8 milioni di euro in su. Numeri che vanno sopra il tetto ingaggi stabilito da De Laurentiis. Certo, con la partenza di senatori come Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly e Dries Mertens si è liberato dello spazio salariale, ma la questione rimane.

Questioni tecniche

Lasciando per un attimo da parte il discorso economico e avventurandoci in quello tecnico, come si sposerebbe un giocatore come CR7 con l'attuale Napoli? Le doti del plurivincitore del Pallone d'Oro non sono in discussione nemmeno nella fase calante della sua straordinaria carriera, ma resta il fatto che si tratti di una presenza ingombrante e che condiziona parecchio il gioco della squadra (alla Juventus ne sanno qualcosa). Al momento, il fulcro dell'attacco è Victor Osimhen: il nigeriano sarebbe compatibile con il nativo di Funchal o il suo potenziale ne risentirebbe? Il discorso compatibilità vale anche con mister Luciano Spalletti, uno poco incline a farsi condizionare dal blasone di un singolo giocatore.

Lati positivi

Napoli è una piazza caldissima e che vive nel mito di Diego Aramando Maradona. Una città che idolatra i propri beniamini come poche altre e da questo punto di vista Cristiano Ronaldo non farebbe certo eccezione. Il portoghese, inoltre, in un campionato che sta soffrendo di grigiore tecnico e non solo potrebbe fare la differenza anche nella stagione in cui compirà 38 anni. E il legame tra De Laurentiis e Mendes sono di certo un'ottima base di partenza quantomeno per intavolare il discorso. Per non parlare della solita questione di brand e merchandising.

In ogni caso, il tempo stringe. La Premier League comincia il 5 agosto e da lì la stagione sarà davvero serrata fino all'interruzione per i Mondiali di Qatar. Il Manchester United continua a dire che Ronaldo non è in vendita e va anche detto che la rosa di soluzione alternative del portoghese è sempre più spoglia. Due big come Bayern Monaco e Chelsea si sono tirate indietro. L'Atletico Madrid rimane una soluzione molto complessa anche per il passato Real di CR7. E pure un romantico ritorno allo Sporting (che gioca la Champions) non sembra una soluzione valida, almeno per la stagione alle porte.

