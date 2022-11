Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Il Napoli vuole blindare Di Lorenzo

Per la Gazzetta Sportiva il Napoli sta facendo grandi manovre: dopo i rinnovi di Meret e Anguissa e quelli di Lobotka e Rrahmani in arrivo, il prossimo obiettivo è Giovanni Di Lorenzo, che il club vorrebbe blindare praticamente a vita: l’idea è un contratto fino al 2028, quando il capitano avrà 35 anni.

La nostra opinione: questo Napoli vincente è così forte perché finalmente ha fatto delle scelte di mercato (e di rosa) oculate e mirate al salto di qualità. Creare un progetto concreto è alla base del successo e se l’obiettivo finale è quello di invogliare anche mister Luciano Spalletti alla permanenza a lungo termine, allora questa è la strada giusta.

Tutti pazzi per Carnesecchi

Tuttosport ventila l’ipotesi che la Juventus si stia muovendo per assicurarsi nel lungo periodo Marco Carnesecchi, portiere della Cremonese in prestito dall’Atalanta e capitano dell’Under 21. L’estremo difensore, però, piace anche alla Lazio e in Inghilterra. Insomma, il giovane oltre che avere un futuro ha sicuramente anche mercato.

La nostra opinione: l’ipotesi Juventus al momento è un po’ azzardata, perché avrebbe davanti Szczesny e Perin che non solo sono molto affidabili, ma anche legati alla Juventus fino al 2025. Un giovane così promettente si brucerebbe continuando a fare tribuna ed è facile che ci sia qualcun altro che ha bisogno di un bravo portiere nell’immediato che sia pronto a prenderlo con sé. Magari la stessa Atalanta.

Frattesi e il sogno Roma: "Un giorno ce la farò"

In un’intervista al Corriere dello Sport, DavideFrattesi racconta che ha un obiettivo a medio termine: giocare per la Roma.

Quando il mio procuratore Giuseppe Riso discuteva del contratto con Tiago Pinto, io gli ho dato una botta con il gomito per fargli capire che non me ne fregava nulla di un euro in più o in meno. Volevo solo giocare nella Roma. Voglio ancora? Certo. E prima o poi sento che ce la farò. Anzi, come si dice dalle mie parti, je la faccio. A gennaio? Non credo, perché penso che il Sassuolo adesso abbia bisogno di me, magari in estate sì.

La nostra opinione: il giocatore ha chiaramente detto nella stessa intervista che al Sassuolo sta bene, però se c’era già stato un interesse prima da parte del club giallorosso è possibile che ci sia un ritorno di fiamma a breve. Il giocatore, del resto, ha già espresso le sue chiare intenzioni, quindi si tratterebbe di definire solo la trattativa tra i due club, perché il protagonista ha già praticamente le valigie pronte.

