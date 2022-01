È una Juve che parla spagnolo, ma in uscita. , accostato con insistenza al Barcellona e dato ormai per partente, anche Dejan Kulusevski potrebbe spostarsi verso ovest. Stando alle indiscrezioni di Sport, il Siviglia di Julen Lopetegui, secondo in campionato a 8 punti di distanza dal Real Madrid con due partite in meno, vorrebbe rafforzare il suo organico con il nativo di Stoccolma. Dopo Alvaro Morata , accostato con insistenza al Barcellona e dato ormai per partente, ancheStando alle indiscrezioni di Sport,, secondo in campionato a 8 punti di distanza dal Real Madrid con due partite in meno, vorrebbe rafforzare il suo organico con il nativo di Stoccolma.

Ad

Lo svedese ex Parma, che ha messo insieme 724 minuti in 21 partite (34 minuti di media), potrebbe essere il grande sacrificio di mercato per la Vecchia Signora. Il prezzo fissato di 35 milioni di euro sarebbe però proibitivo per il club spagnolo, che vorrebbe ottenere il giocatore in prestito fino alla fine della stagione.

Calciomercato Quando chiude il mercato? Tutte le deadline 23 MINUTI FA

Allegri: "Morata? Ci si impunta con certi giocatori, non è giusto!"

Calciomercato Rangnick: "Rinnovo Pogba? Prima pensi a rimettersi in forma" UN' ORA FA