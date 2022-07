La prima decade di luglio è andata. E Paulo Dybala spicca ancora tra i nomi degli svincolati. La Joya ha programmato un incontro con il suo agente, Jorge Antun, e con l'intermediario Fabrizio de Vecchi per una valutazione approfondita delle alternative a disposizione. Un'analisi che dovrà essere svolta con precisione ma anche grande rapidità, perché ormai, con i ritiri già cominciati in vista della partenza anticipata dei campionati causa Mondiali, il tempo stringe.

Secondo quanto riportato dal Corsport, sul mercato italiano si delinea. I nerazzurri hanno flirtato a lungo con il giocatore, salvo poi virare sul grande ritorno di Romelu Lukaku . E ora, per un'eventuale approdo dell'argentino, servirebbe liberare spazio tramite. Tra le due, sembrerebbe più probabile la prima ipotesi.

Anche la Roma resta alla porta ma, come l'Inter, è legata ad altri scenari. L'innesto di Dybala, profilo che piace molto a José Mourinho, sarà subordinato. Il giocatore, che ha saltato la prima amichevole disputata a porte chiuse a Trigoria per problemi di lombalgia, è sul mercato, ma l'offerta giusta, attesa dalla Juventus, non è ancora arrivata