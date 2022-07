Il West Ham fa sul serio per Gianluca Scamacca. Come confermato dall'Ad Carnevali, gli Hammers hanno inviato un'offerta ufficiale al Sassuolo di 40 milioni di euro, superando la precedente proposta del PSG di 35 milioni di euro. Ci sarebbero anche bonus importanti nell'offerta inglese, che potrebbero fare lievitare la cifra totale a 47 milioni. I neroverdi non hanno fretta e stanno attendendo un ulteriore rilancio che possa raggiugnere i 50 milioni chiesti inizialmente. Il 10% dell'incasso andrà poi al PSV come da accordo stipulato al momento del trasferimento nel 2017.

Gianluca Scamacca in azione durante Sassuolo-Bologna - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Ad

Il West Ham vorrebbe chiudere per il centravanti italiano, continuando però a seguire Armando Broja, attaccante albanese di proprietà del Chelsea reduce dalla stagione al Southampton. Sulla punta centrale ci sarebbe anche un interesse da parte del Napoli.

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (10/06) 10/06/2022 A 20:04

Il Napoli batte Anaune 10-0, gli highlights in 210"

Premier League Calci al gatto: Zouma condannato a un anno di servizi sociali 01/06/2022 A 14:36