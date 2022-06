Calcio

Calciomercato in 1 minuto - Inter, si tratta per Lukaku. La Fiorentina sogna Jovic. Il Barcellona saluta Dani Alves

CALCIOMERCATO - Il Chelsea e i nerazzurri hanno ufficialmente intavolato i discorsi per il ritorno di Romelu in nerazzurro. I Viola puntano il serbo del Real Madrid. Totti dice tutto, da Dybala a Zaniolo. Finisce già l'avventura di Dani Alves al Barcellona che non rinnoverà il contratto col 39enne brasiliano.

00:00:57, un' ora fa