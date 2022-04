Doveva spaccare il mondo ee, invece,, tra prestazioni discontinue e molti infortuni che ne hanno influenzato il rendimento. Dopo sei stagioni,complice anche la rivoluzione rossa ordinata dai piani alti e iniziata con l'annuncio del nuovo tecnico per la prossima stagione:che andrà a sostituire Ralf Rangnick. Inoltre, con il cambio in panchina saranno molti i giocatori che dovranno meritarsi la riconferma, tra questi sicuramente Cristiano Ronaldo (nel suo caso, tutto dipende dal raggiungimento del quarto posto) e proprio Pogba che non sembra minimamente intenzionato a voler rinnovare il contratto, in scadenza 1° luglio 2022.

A complicare il tutto, c'è stato ancherimediato nellacontro il Liverpool dove il Manchester ha perso in modo netto. Lo stesso mister Rangnick ha comunicato che il recupero del francese per questosarà molto complicato e, così, potrebbe essere giunto al termine il matrimonio che lega Pogba con i. Le parole di Ralf Rangnick: "". Ildel 'Pogba in maglia rossa' recita soloe una, troppo poco per un giocatore del suo calibro. Riguardo le destinazioni tante porte sono aperte, tra lae il Paris Saint Germain, passando anche per Real Madrid e Barcellona.