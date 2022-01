Lorenzo Insigne ha detto sì. L'intesa è ora totale: il capitano del Napoli e il Toronto FC hanno trovato un punto d'incontro completo a partire dal 1° luglio, quando Insigne rimarrà ufficialmente svincolato. Nessun ripensamento, nessun ribaltone: il futuro dell'attaccante campione d'Europa in carica è dunque nella MLS.

Insigne, secondo quanto riporta 'Sky', firmerà a breve un contratto di cinque anni e mezzo con Toronto. Guadagnerà una cifra altissima, 11 milioni e mezzo netti a stagione più 4 milioni e mezzo di bonus. Le trattative, in piedi ormai da qualche settimana, sono dunque arrivate alla fumata bianca e la firma è prevista tra venerdì e sabato. L'annuncio ufficiale è in programma nei prossimi giorni, probabilmente entro lunedì. Il giocatore del Napoli segue dunque le orme di un altro italiano come Sebastian Giovinco, che qualche anno fa lasciò la Juventus per approdare proprio a Toronto, dove è diventato un idolo.

Insigne, come detto, continuerà a difendere i colori del Napoli, dov'è nato e cresciuto, fino alla conclusione della stagione. Già a partire dallla super sfida contro la Juventus in programma il giorno dell'Epifania. E poi, via alla nuova avventura in MLS. Lo aspetta Toronto, che ha deciso di puntare sul made in Italy per provare a bissare il trionfo in campionato ottenuto nel 2017.

