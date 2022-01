Lorenzo Insigne e 10 anni è pronto a lasciare il Napoli per migrare oltreoceano e diventare la stella della franchigia canadese. Sia il Corriere dello Sport che la Gazzetta dello Sport, si sbilanciano e danno per fatto la firma dell’attuale capitano partenopeo che già fra martedì e mercoledì – quando gli emissari del Toronto FC sono attesi in Italia – firmerà il ricco contratto quinquennale che darà il via al nuovo capitolo della sua carriera. il Toronto FC , ormai anche gli ultimi dubbi sembrano essere sciolti. Proseguirà in MLS la carriera del numero 24 di Frattamaggiore, che dopo. Sia ilche la, si sbilanciano e danno per fatto la firma dell’attuale capitano partenopeo che già fra martedì e mercoledì – quando gli emissari del Toronto FC sono attesi in Italia – firmerà il ricco contratto quinquennale che darà il via al nuovo capitolo della sua carriera.

Le cifre di un’offerta da capogiro

Cinque anni a circa 8 milioni di euro netti a stagione. Questa la proposta a cui Insigne e il suo entourage non hanno saputo dire di no. Non solo, allo scugnizzo campano il Toronto FC offrirà anche tutta una serie di benefit come auto, casa e voli privati dà e per l’Italia per sè e i suoi famigliari. L’accordo entrerà in vigore al termine della stagione sportiva corrente, a giugno 2022 in modo da permettere a Insigne di concludere l’esperienza col Napoli e non creare difficoltà a Spalletti e a una squadra che per larghi tratti della prima parte della stagione ha dato l’impressione di poter essere, anche più del Milan, la più grande antagonista dell’Inter sulla strada verso lo Scudetto.

Zero chance di restare al Napoli

Le possibilità di un colpo di coda del Napoli o di un ripensamento di Insigne sono da considerarsi praticamente inesistenti. Anche perché nel frattempo a cavallo fra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, De Laurentiis non ha minimamente modificato la sua ultima offerta ‘al ribasso’ per l’attuale capitano partenopeo: da 3,5 milioni di euro più 1,5 di bonus non facilmente raggiungibili fino al 2025. Una proposta del 30% inferiore rispetto allo stipendio che attualmente Insigne percepisce al Napoli e che il giocatore ritiene irricevibile, soprattutto per il contributo che in questi anni ha dato alla causa azzurra in questi anni, in cui è sempre stato uno dei trascinatori e degli uomini simbolo della compagine campana. Insomma 6 mesi per provare a vincere insieme un altro trofeo insieme e poi l’addio...

