Lautaro Martinez, è stato individuato il Jonathan David, 22enne attaccante del Lille. Le parole dell'agente del calciatore hanno attirato i fari dei club di mezza Europa: "Durante la prossima estate David lascerà il Lille". L'Inter programma il futuro, osservando il presente. La mancanza di gol nei top match di Champions League è stato un campanello di allarme per Marotta e Ausilio, già al lavoro per il reparto offensivo 2022-2023. Nel caso arrivasse l'offerta giusta per la cessione di, è stato individuato il nome del possibile sostituto . Si tratta di, 22enne attaccante del Lille. Le parole dell'agente del calciatore hanno attirato i fari dei club di mezza Europa: "".

Il profilo di David

Ad

Nazionalità Canadese Età 22 Altezza 1,80 m Ruolo Seconda punta/Attaccante centrale Scadenza contratto 2025 Valore di mercato 50 mln €

Serie A Inter, ricorso respinto! Confermati 2 turni di stop a Bastoni 5 ORE FA

Nato a Brooklyn, ma di cittadinanza canadese, David è una punta centrale atipica. Molto prolifico in zona gol, si esprime al meglio negli spazi aperti giocando molto bene sulla profondità. Il giocatore che attualmente sta mancando all'Inter. Viene portato in Europa dal Gent nel gennaio 2018, dove viene integrato in prima squadra già nella stagione 2018/2019. Interpreta inizialmente il ruolo di trequartista, dimostrando subito le sue attitudini in zona gol raccogliendo 14 reti tra campionato e coppa. Si riconferma su alti livelli nell'annata successiva (23 gol) e si merita la chiamata del Lille che compie un investimento importante per arrivare al giocatore, intorno ai 27 milioni.

L'esultanza di Jonathan David con Burak Yilmaz Credit Foto Getty Images

Con la squadra francese si specializza nel ruolo di punta centrale, collezionando 48 presenze e 13 gol nella sua prima stagione. Quella attuale è sicuramente la sua stagione migliore: giocando al fianco di Yilmaz, come seconda punta, riesce ad esprimere al meglio la sua agilità e imprevedibilità, oltre ad aver messo a segno 16 gol in 32 presenze, 3 delle quali in Champions League. Si trova al terzo posto nella classifica marcatori della Ligue 1.

Inzaghi: "Per 75' meritato di vincere. Inter migliore della stagione"

Calciomercato Inter, non solo Scamacca: c'è la pista David 12 ORE FA