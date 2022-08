Nel post partita di Lecce-Inter, Simone Inzaghi ha lanciato un messaggio chiaro alla dirigenza: serve un difensore per sostituire Ranocchia passato al Monza. L'Inter è ancora alle prese con le limitazioni economiche imposte dalla società e sta ritardando l'intervento sul mercato. Le trattative in piedi riguardano Manuel Akanji del Borussia Dortmund e Francesco Acerbi della Lazio.

Manuel Akanji con la maglia del Borussia Dortmund Credit Foto Imago

Akanji prima scelta

Il primo obiettivo è ormai da settimane Akanji, ma i gialloneri non abbassano le richieste dalla quota di 20 milioni di euro. L'Inter potrebbe arrivare a 15 e spera in uno sconto vista la rottura totale tra il calciatore e il club tedesco. Per l'operazione serve però l'ok della proprietà visto l'importante esborso.

Francesco Acerbi Credit Foto Getty Images

Acerbi in prestito

I nerazzurri tengono tra le mani un'alternativa low cost e cioè l'esperto Acerbi. La Lazio chiede 5 milioni per il suo cartellino, ma il difensore è al momento fuori rosa e non rientrerà nel progetto tecnico di Sarri. Per questo da Roma sembra poter arrivare l'ok alla cessione in prestito. Il calciatore ha rifiutato un'offerta del West Ham e attende solo la chiamata dell'Inter.

