Inter ha trovato l'accordo Dybala e al ritorno L'ha trovato l'accordo con l'Empoli per Asllani che firmerà settimana prossima, ma Marotta, Ausilio e soci stanno accelerando per arrivare nei prossimi giorni anche ae al ritorno di Lukaku . Per dare 'una mano' è arrivato anche Zhang a Milano che, dopo una lunga assenza, sentirà gli ultimi aggiornamenti da Marotta e si metterà a disposizione per chiudere le trattative in corso. Parlando con i giornalisti presenti, il presidente dell'Inter ha fatto un appello ai tifosi.

Le parole di Zhang

Ne abbiamo vissute di uniche vincendo tre trofei. Ora tappiamoci le orecchie sulle speculazioni che arrivano da fuori sulla società e lavoriamo per vincere di nuovo insieme. Sei anni fa non lo avrei neppure immaginato, soprattutto se mi avessero detto che avremmo battuto due volte la Juventus in finale

Parlando di trattative, inoltre, continua quella per Lukaku. Dopo l'ultimo incontro fatto con i dirigenti del Chelsea, via conference call, ci sono passi in avanti, ma resta da definire la questione Dumfries. I Blues vogliono assolutamente il laterale neerlandese, l'Inter spera invece di trattenerlo.

Come cambierebbe l'Inter con l'acquisto di Dybala

