Ederson è il nome nuovo del mercato interista. Il centrocampista esploso alla Salernitana sarebbe sulla lista dei dirigenti nerazzurri, come riportato oggi da Tuttosport. Il brasiliano è la prima alternativa ad Asllani, trattativa molto complicata vista la vivace concorrenza. Il Milan avrebbe proposto all'Empoli di lasciare il calciatore per un altro anno in Toscana dopo l'acquisto, proposta che pone i rossoneri in vantaggio. Non indietreggia nemmeno il Newcastle forte di un budget maggiore ripsetto alle milanesi.

Kristjan Asllani durante Empoli-Torino - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il piano B porta a Ederson che ha una valutazione molto alta da parte della Salernitana. Base d'asta di 30 milioni per il brasiliano che fu acquistato da Sabatini per 6,5 milioni lo scorso gennaio dal Corinthians. La parte cash potrebbe essere dimezzata dall'inserimento di una contropartita come Sebastiano Esposito, giocatore gradito ai campani.

