Tutto fatto per l'arrivo di Kristjan Asllani all'Inter. Il centrocampista albanese verrà acquisto dall'Empoli per 14 milioni più 2 di bonus, più il prestito dell'attaccante Satriano che nell'ultima stagione ha giocato in Ligue 1 con la maglia del Brest. Tutto chiuso dopo l'ultimo incontro con Elio Berti nella sede dell'Inter, come riferito dallo stesso agente del giocatore. Manca solo l'ufficialità.

Le dichiarazioni dell'agente di Asllani

Siamo stati informati del fatto che le società hanno trovato un accordo. C'è piena disponibilità da tutte le parti. L'ufficialità? Vediamo nei prossimi giorni vediamo. Il giocatore è contento? Siamo tutti contenti. C’era anche l’interesse del Milan? Meglio di qui... [Elio Berti all'uscita dalla sede dell'Inter]

Ufficialità che arriverà nella prossima settimana, con Marotta e soci prima impegnati nel chiudere le operazioni in entrata per Bellanova ma, soprattutto, anche per Lukaku e Dybala.

Come cambierebbe l'Inter con l'acquisto di Dybala

