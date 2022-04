Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter, prima la vetta poi... Dybala!

La Gazzetta di oggi fissa il modus operandi dei nerazzurri, che prima si concentrano sul recupero di campionato contro il Bologna e poi sono pronti a sferrare l'offensiva ufficiale per Paulo Dybala. Anche le condizioni fisiche dell'argentino sembrano convincere: pronta un'offerta di 6 milioni di euro più bonus, considerato ormai il nuovo tetto massimo consentito in casa nerazzurra, visti i rinnovi di Lautaro e Brozovic.

La nostra opinione: Dybala al momento non ha tantissimo mercato: gli interessamenti di Manchester United e Roma sembrano molto timidi, al momento vedere la Joya in maglia nerazzurra è ancora al primo posto per le previsioni per il suo immediato futuro. Prima di sferrare l'offensiva però l'Inter si dovrà ovviamente liberare di qualche contratto pesante, e Vidal e Sanchez dovrebbero essere i diretti interessati. Poi, la solita questione: Dybala è fisicamente a posto e può affrontare un intero campionato? La risposta, vedendo le ultime stagioni dell'argentino, dovrebbe essere "no" ma le ultime danno Paulo in netta ripresa. Le dinamiche in vista sono tante, ma certamente vedere Dybala in nerazzurro non sarà così "particolare".

Il Milan punta ancora Berardi

I rossoneri, che si apprestano a cambiare proprietà, cambieranno presto anche pelle in attacco: secondo la Gazzetta dello Sport il nome numero 1 torna a essere quello di Domenico Berardi, valutato 30 milioni di euro, ma ridiventato "possibili" visti i nuovi denari in arrivo da Investcorp. Secondo gli altri quotidiani, Tuttosport in primis, sarebbe invece Ryad Mahrez l'obiettivo di Maldini & co. ma qui si ragiona su altri costi.

La nostra opinione: Non si scappa: al Milan serve un difensore (Botman), almeno un attaccante (Origi ma non solo), un vice-Kessié (Renato Sanches?) e appunto un rinforzo sulla fascia destra. Se infatti a sinistra si vola con la premiata coppia Theo Hernandez - Leao, a destra il piatto piange con Saelemaekers e Messias che non danno altrettante garanzie. E allora via sul mercato, con Domenico Berardi che torna prepotentemente d'attualità: a 27 anni il ragazzo del Sassuolo sarà finalmente pronto a spiccare il salto, dopo aver conquistato credibilità in Serie A raggiungendo in pianta stabile la doppia cifra in gol e assist e anche di diritto una maglia da semi-titolare in Nazionale? Sta a lui e anche alla bravura degli uomini-mercato rossoneri, forti ora di una maggiore capacità di spendere denari sul mercato, visto l'imminente arrivo di Investcorp. Berardi-Milan, si può fare.

Di Maria o Zaniolo? "Juventus, dov'è l'affare"

Juve, dov'è l'affare", si legge stamane in apertura su Tuttosport. Di Maria o Zaniolo? I bianconeri pesano pro e contro di due possibili colpi estivi. L'argentino si offre, il romanista è una tentazione con qualche dubbio.

La nostra opinione: Il Tuttosport mette davvero una bella scelta nella testa dei tifosi della Juventus, che possono scegliere e dividersi tra Angel Di Maria o Nicolò Zaniolo per il dopo Paulo Dybala. Esperienza e qualità contro giovinezza e prospettiva, il tutto naturalmente con un occhio al portafogli. Sì perché se Zaniolo oggi guadagna 2,5 milioni (in crescita in caso di trasferimento), lo stipendio di Di Maria si attesta sui 10 milioni. Certo, l'argentino è in scadenza di contratto, quindi quello dello suo compenso sarebbe l'unica voce a gravare nelle spese, ma rimane un bel punto di domanda. Così come la sua capacità di adattamento al nostro campionato, cosa che ha frenato tanti altri campioni già affermati arrivati in bianconero a una certa età (Di Maria ha 34 anni). Il romanista invece nel 4-3-3 esalterebbe le proprie potenzialità. Una bella scelta, insomma, dite la vostra...

