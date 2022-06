Era nell'aria da settimane, adesso è ufficiale:. Il tecnico ha prolungato il proprio Un'intesa cercata e voluta fortemente da entrambe le parti , che permette a tutto il mondo nerazzurro di lavorare con più serenità. Come aveva confermato in giornata anche il procuratore del tecnico Tullio Tinti è stato l'incontro avvenuto nel primo pomeriggio a sancire la definitiva fumata bianca. Il tecnico, entusiasta al termine delle negoziazioni, ha glissato all'uscita dalla sede:

Ora per il club è tempo di stringere sul mercato: fissate a domani le visite mediche di Mkhitaryan, presto sarà tutto sistemato anche per Lukaku, Bellanova ed Asllani. Frenata, invece, per Dybala: l'Inter ha chiesto tempo all'argentino, che intanto interessa a Monaco, Roma e Tottenham. Sarà una settimana caldissima anche sul fronte Skriniar : il PSG è pronto ad alzare l'offerta fino a 60 milioni e conta di chiudere a breve. Al futuro dello slovacco non è legato all'eventuale arrivo di Bremer, obiettivo numero uno per la difesa: le alternative sono Milenkovic e Kim, coreano del Fenerbahce.