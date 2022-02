Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter-Brozovic, rinnovo vicino

L'Inter e Marcelo Brozovic, secondo Tuttosport, sarebbero pronti a dare l'annuncio del rinnovo. L'accordo sarebbe stato trovato già da tempo e si attende mercoledì o giovedì per avere l'ufficialità. Si parla di un contratto fino al 2026 per 6 milioni più bonus di guadagni annui.

La nostra opinione: il contratto è decisamente oneroso per l'Inter, ma evidentemente il club, seppur con qualche incomprensione nel recente passato, sta cercando di fare dell'Epic una nuova bandiera, figura che tanto manca al club milanese dopo le recenti delusioni di figure promettenti come Icardi e Lukaku.

Si decide il futuro di Acerbi

Per il Corriere dello Sport arriva un periodo decisivo per la permanenza di Francesco Acerbi alla Lazio. Allo stadio per Lazio-Napoli ci sarnno anche i suoi agenti per cominciare a intavolare con la dirigenza un discorso sulla prmanenza del loro assistito in biancoceleste. L'interesse dimostrato dal club per Romagoli, infatti, non gli garantisce più il posto.

La nostra opinione: sono tempi duei per chi si fa male e resta indietro. Acerbi ha un suo piano di recupero e deve dimostrare di essere ancora all'altezza per potersi ritagliare il suo spazio. Sapere però di avere la spada di Damocle della cessione sulla testa non sarà probabilmente una bella sensazione, ma Acerbi è un lottatore e l'ha dimostrato in più occasioni in passato.

Lettera dei tifosi a Belotti per spingerlo a rinnovare

Sempre Tuttosport riporta il testo congiunto di 76 Toro Club, riuniti in una lettera aperta ad Andrea Belotti per indurlo a rinnovare il contratto. il passaggio chiave recita:

Siamo tutti consapevoli che per te rinnovare il contratto in scadenza non sia solo una questione economica. Tu, come noi, desideravi essere convinto dall'esistenza di un progetto tecnico-sportivo reale [...] Mai come oggi, con un allenatore dalle vedute moderne e dallo spirito combattivo, quel progetto pare concretizzarsi.

La nostra opinione: che i tifosi granata vogliano bene a Belotti è già chiaro da tempo. Che si possa trovare altrove altrettanto affetto non è così scontanto. Belotti, che ormai non è più una giovane promessa, deve calcolare una serie di fattori e probabilmente potrebbe anche pensare di restare. Ma ovviamente sono solo congetture, e questa titubanza nel rinnovare non è comunque un segnale positivo.

