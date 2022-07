"C’è un prezzo giusto per Bremer? C'è, ma non credo sia giusto dirlo". Urbano Cairo, presidente del Torino, in occasione della presentazione dei palinsesti di La7 per la nuov stagione, ha dato importanti aggiornamenti sul futuro del centrale brasiliano: "Sono in ottimi rapporti con il suo agente e ci ho parlato bene. Il giocatore è un ragazzo straordinario, gli ho detto che nel momento in cui sarebbe arrivata una offerta adeguata l’avrei venduto".

Il club granata, però, non vuole fare sconti a nessuno. Tantomeno all'Inter, che andrà all'assalto una volta definita la cessione di Skriniar al PSG. "Ma tutto è relativo - ha sottolineato Cairo a LaPresse-, perché se sento parlare di 70 milioni per Skriniar credo che Bremer valga più delle cifre che circolano. Il mio obiettivo è di accontentarlo e lo farò, perché comunque chi potrà permetterselo saranno squadre di alto livello". Non una chiusura, insomma, ma servirà una cifra importante per strappare il difensore ai granata. E le possibili contropartite non scaldano il patron: "Casadei dall’Inter? So che è un giovane promettente, ma non lo conosco bene”. Su Bremer, inoltre, non c'è solo l'Inter: oltre al Milan, che osserva sornione, anche la Juventus pensa al brasiliano per sostituire il partente De Ligt.

Ad

Calciomercato Koulibaly: secco "no" alle proposte di Juve e Napoli 08/07/2022 A 07:08

Allegri: "Bremer? Vi racconto la storia di Capello e Redondo"

Calciomercato Tutti pazzi per Bremer: dove giocherà il prossimo anno? 11/04/2022 A 16:03