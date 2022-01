A pochi giorni dalla chiusura del mercato l'Inter è ancora alla ricerca di un esterno sinistro. Si vuole affidare a Inzaghi un ricambio affidabile per dare fiato a Perisic, considerando anche che Dimarco viene per lo più impiegato come centrale di sinistra e Kolarov sta trattando la risoluzione. Una corsa contro il tempo condizionata anche dalla scarsità di liquidità affidata a Marotta e Ausilio per il mercato. Si vogliono evitare prestiti con obbligo di riscatto che vincolerebbero i neroazzurri ad un esborso monetario.

Castagne, ex Atalanta ora al Leicester Credit Foto Getty Images

Filip Kostic resta in cima alla lista. Il giocatore di proprietà dell'Eintracht Francoforte avrebbe espresso la volontà di trasferirsi a Milano, ma i tedeschi non vogliono cedere: chiedono un obbligo di riscatto a 10 milioni, richiesta rifiutata dall'Inter. Si lavorerà fino all'ultimo giorno per trovare un accordo, tenendo aperte altre piste. Bensebaini del Borussia M'gladbach sembra una pista più calda rispetto ad Angeliño del Lipsia. Le richieste per l'ex City sono molto alte, così come quelle del Leicester per Castagne (ex Atalanta), intorno ai 15 milioni.

Ramy Bensebaini, obiettivo dell'Inter Credit Foto Getty Images

L'idea Bensebaini potrebbe concretizzarsi anche nella prossima estate, in particolare se non dovesse arrivare il prolungamento del contratto di Ivan Perisic.

