Alexis Sanchez e Inter hanno trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l'attaccante cileno. Manca solo il comunicato ufficiale del club nerazzurro . Dopodiché Sanchez sarà libero di accordarsi col Marsiglia.

Inter: ci sono le firme per la risoluzione di Alexis Sanchez

Tra i nerazzurri ed El Niño Maravilla, il punto d'incontro è stato trovato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 8 agosto, in sede. Come detto, Sanchez ora può affrontare la sua nuova avventura professionale che lo vedrà protagonista, con ogni probabilità, in Liguue 1 con la maglia dell'Olympique Marsiglia, in cui è appena approdato a titolo definitivo (per una cifra pari a 11 milioni) l'ormai ex centrocampista della Roma Jordan Veretout.

