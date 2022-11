Edin Dzeko è stato protagonista di una prima parte di stagione in nerazzurro molto positiva, 9 gol in 21 presenze conditi da 4 assist. E allora la domanda è lecita? Giusto rinnovargli il contratto in scadenza oppure meglio puntare su altri attaccanti, più giovani? L'ad nerazzuro Beppe Marotta pensa che si possa fare. E voi? Rinnovare o non rinnovare?è stato protagonista di una prima parte di stagione in nerazzurro molto positiva, culminata con la doppietta all'Atalanta di domenica E allora la domanda è lecita? Giusto rinnovargli il contratto in scadenza oppure meglio puntare su altri attaccanti, più giovani? L'ad nerazzuro Beppe Marotta pensa che si possa fare. E voi?

"Non credo che con Dzeko finirà come con Perisic, ha dimostrato di voler restare con noi e sicuramente merita il rinnovo perché ha mostrato attaccamento alla maglia e soprattutto ha il vizio del gol, e questo è da tenere in grandissima considerazione. Quando sarà il momento avvieremo i contatti ma servirà ovviamente prima capire la volontà del giocatore. (Giuseppe Marotta a Radio Anch'io)

Perché sarebbe giusto rinnovare Dzeko

Per fortuna che c'era Edin. L'Inter ha vissuto tutta la prima parte della sua stagione sportive senza l'unico grande acquisto della propria campagna di calciomercato estiva, ovvero Romelu Lukaku. Gol e assist a parte, Edin ha saputo non solo non fare rimpiagere Lukaku, ma ha anche saputo dare una mano al resto dei compagni sia in fase di costruzione della manovra, con giocate di grande classe e sostanza, sia quando c'è stato bisogno di qualcosa in più in termini di esperienza e personalità. Un valore aggiunto che non è certo sfuggito alla dirigenza nerazzurra.

Faccio queste cose da 15 anni, io non sono sorpreso del mio rendimento, forse lo sono altri"

Perché sarebbe meglio non rinnovare Dzeko

Dzeko ha 36 anni e guadagna 5 milioni all'anno. Partiamo da qui se dobbiamo ridiscutere il contratto del bosniaco: a questa età, Edin potrebbe accontentarsi di qualche soldino in meno se davvero volesse rimanere all'Inter, anche non da protagonista al 100%. Inoltre, finora gli infortuni non lo hanno tormentato più di tanto, ma un eccessivo utilizzo sia in campionato che in Europa potrebbe portare con sé qualche problemino in più. Comunque - come dice Marotta - bisognerà anche sentire la sua opinione, e se vorrà rinnovare o meno con l'Inter.

