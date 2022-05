"Mkhitaryan ha fatto una grande stagione, lo voglio qui e lui vuole restare, la società e Pinto vogliono che resti". Parole chiare, inequivocabili di Josè Mourinho, che lo scorso 3 aprile gioiva per la gara vinta dalla sua Roma in quel di Marassi contro la Sampdoria proprio grazie a una rete del centrocampista armeno. Neanche due mesi dopo e nonostante la Conference League appena conquistata I giallorossi ed il centrocampista sono più lontani che mai e prossimi a dirsi addio. Alla base della decisione le prospettive tecniche ed economiche messe sul piatto dall'Inter, che ha lavorato sottotraccia fino a fare la propria mossa poco prima del summit di mercato tra Inzaghi e la società anche per lanciare un messaggio al tecnico, che lo ha richiesto espressamente.

Mkhitaryan-Inter, ci siamo: i dettagli del contratto e quando può diventare nerazzurro

I rapporti tra Mkhitaryan, fresco vincitore della Conference League nonostante l'infortunio in finale, e la Roma si erano da qualche settimana intorpiditi. Il club giallorosso ha deciso da tempo di rimandare ogni discorso per il rinnovo a dopo la gara con il Feyenoord per concentrare sulla Coppa tutte le proprie energie. Tempi morti che hanno di fatto aumentato la sfiducia da ambo le parti e favorito l'inserimento di Marotta, che dopo aver incassato il gradimento di Inzaghi per il giocatore ha sfoderato un contratto difficilmente rifiutabile per un 33enne: biennale a 3,5 milioni netti a stagione. La più classica delle zampate del dirigente nerazzurro, da sempre insuperabile nel saper cogliere le occasioni del mercato. E ora l'Inter, finalmente, potrebbe aver trovato quell'alternativa di spessore che serviva per il centrocampo: nel giro di una settimana dovrebbe definirsi il tutto, con le visite mediche già prossime ad essere fissate.

Mkhitaryan in azione con la maglia della Roma Credit Foto Getty Images

Ecco come Inzaghi può sfruttare al meglio Mkhitaryan

Tra i principali problemi stagionali dei nerazzurri c'è stata la mancanza di qualità tra le alternative a centrocampo, reparto tanto ben assortito nei titolari quanto appiattito da seconde linee mediocri. Mkhitaryan non può coprire lo slot vacante del vice Brozovic (per il quale si continua a monitorare Asllani), ma rappresenta la perfetta soluzione da alternare sia a Barella che a Calhanoglu. Il paradossale vantaggio è che l'armeno è piuttosto diverso da entrambi: meno tracotante e muscolare rispetto all'azzurro, più tuttocampista del turco visto l'enorme volume di gioco che è in grado di produrre. Mkhitaryan è un campione di duttilità tattica e può svariare senza problemi in tutte le posizioni del centrocampo, dal regista aggiunto alla mezzala di spinta fino al trequartista puro senza tralasciare ovviamente la qualità al tiro e nel gioco tra le linee. Insomma, un giocatore totale, di assoluta esperienza ed affidabilità: una pedina essenziale per far fare il salto di qualità al centrocampo nerazzurro.

