Simone Inzaghi ha trovato l'intesa con l'Inter per prolungare fino al 2024 come segnalato da Sky Sport una volta terminato il suo incontro con Marotta nella sede nerazzurra. Una scelta condivisa e portata avanti con grande convinzione da entrambe le parti. Nonostante Lukaku e Hakimi giusto per fare due esempi). Sono ore caldissime in casa Inter, c'è il discorso Bastoni, l'incontro L'accordo c'è, nei prossimi giorni arriverà anche il comunicato ufficiale.ha trovato l'intesa con l'per prolungare fino al 2024 come segnalato dauna volta terminato il suo incontro con Marotta nella sede nerazzurra. Una scelta condivisa e portata avanti con grande convinzione da entrambe le parti. Nonostante lo Scudetto sfumato , l'operato dell'allenatore è stato considerato positivo, viste anche le difficoltà nella costruzione della squadra dovute ai tanti addii eccellenti (giusto per fare due esempi). Sono ore caldissime in casa Inter, c'è il discorso Bastoni, l'incontro con gli agenti di Dybala , ma un primo tassello è completato: quello dell'allenatore.

Il ritardo con cui è stato formalizzato l'accordo aveva insospettito in molti, ma non c'è mai stato alcun rischio di rottura: l'Inter ha semplicemente rimandato l'ufficialità per concentrarsi su altre questioni più urgenti. Inzaghi, insomma, ha convinto tutti e non soltanto per i due trofei conquistati nell'ultima stagione: l'allenatore è considerato una guida tecnica credibile, affidabile e in grado di valorizzare al meglio la rosa a sua disposizione. Suggellata perciò sul tecnico una fiducia al momento granitica da parte di tutto lo staff dirigenziale nerazzurro, Marotta in primis. E arriverà anche un adeguamento economico per l'ex allenatore della Lazio.

