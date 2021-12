Sono settimane molto difficili per Christian Eriksen. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista danese riceverà una chiamata dal Coni nei prossimi giorni: gli verrà ufficialmente comunicata la non idoneità a svolgere l'attività sportiva a livello agonistico, a seguito del defibrillatore sottocutaneo installato dopo il malore accusato in campo a Euro 2020 durante Danimarca-Finlandia. A quel punto le strade di Eriksen e dell'Inter potrebbero dividersi già all'inizio del 2022 quando si potrebbe procedere alla risoluzione del contratto che lega il giocatore al club nerazzurro fino al 2024.