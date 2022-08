Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, è a un passo dalla chiusura la trattativa che porterà il centrocampista classe 2003 del vivaio dell' Inter Cesare Casadei al Chelsea. Il ragazzo ravennate è atteso già domani (mercoledì 17 agosto) a Londra per effettuare le visite mediche e apporre la firma sul contratto col nuovo club. I Blues verseranno nelle casse della società nerazzurra 15 milioni più altri 5 di bonus.

Casadei, altro talento italiano in fuga. Con Pinamonti, l'inter alza un tesoretto

Sarà pure un campionato poco allenante, ma se riesci ad essere l'uomo decisivo di una finale Scudetto Primavera devi avere qualità. E di qualità Cesare Casadei ne ha messa in campo tanta, con grande continuità. tanto da guadagnarsi il premio Piermario Morosini come miglior giocatore della Fase Finale del Campionato Primavera 1. Un'evoluzione costante quella del classe 2003 dell'Inter, tradotta in ben quattordici gol: non pochi per un centrocampista, anche se di spiccate doti offensive. Oltre ad un fisico già strutturato per il salto tra i più grandi, a stupire di Casadei è la grande lettura degli spazi sia con che senza palla. In tutto ciò, con la cessione definitiva di Andrea Pinamonti al Sassuolo, l'Inter alza 40 milioni con operazioni di "contorno". Anche se definire "di contorno" la perdita di un giovane di classe e talento, potenzialmente top player, non può non far storcere il naso in ambito programmazione.

