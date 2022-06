Segnali positivi, ogni minuto di più. Romelu Lukaku è davvero ad un passo dal riabbracciare l'Inter dopo un anno ricco di problemi con la maglia del Chelsea. Già stanotte, in un asse costantemente infuocato con Los Angeles, i Blues potrebbero inviare una dettagliata risposta all'ultima proposta dell'Inter. Stando alle ultime indiscrezioni i nerazzurri avrebbero chiesto un piccolo sconto al club londinese per la cifra del prestito oneroso, mettendo sul piatto circa 8 milioni di euro. La trattativa procede comunque spedita, vista la volontà assoluta di chiudere da parte di tutte e tre le parti coinvolte. L'eventuale lieto fine della vicenda Lukaku potrebbe, inoltre, aprire altri discorsi tra i due club...

Lukaku in azione con la maglia del Chelsea Credit Foto Getty Images

Ad

Al Chelsea piace De Vrij: il giocatore gradisce la destinazione

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (17/06) 2 ORE FA

Il Chelsea, persi Rudiger e Christensen, sembra infatti intenzionato a presentare un'offerta per portare a Londra De Vrij. Il difensore, da tempo nel mirino di vari top club della Premier League, accetterebbe di buon grado la destinazione. Al momento non c'è ancora nessuna trattativa, ma se dovesse arrivare una proposta soddisfacente i nerazzurri potrebbero davvero prenderla in considerazione. Con De Vrij sono ora tre i top del reparto difensivo con tante offerte: Skriniar continua ad essere nel mirino del PSG, mentre per Bastoni c'è sempre attenzione da parte di United e Tottenham.

L'Inter lavora al prestito di Lukaku; la Fiorentina sogna Jovic

Calciomercato Zaniolo e la suggestione Juventus: Perché sì? Perché no? 3 ORE FA