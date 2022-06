Il mercato dell'Inter resta in bilico tra la volontà di rinforzarsi e la necessità di mantenere la sostenibilità economica. L'accordo con Mkhitaryan non si può ancora formalizzare perchè serve un abbassamento sostanziale del monte ingaggi. Vidal è il primo nome della lista partenti: su di lui c'è il Flamengo e con l'ausilio della buonuscita il cileno lascerà il club. Discorso analogo per Sanchez che vorrebbe tornare in Spagna con la maglia del Siviglia. I due cileni guadagnano attulamente circa 7 milioni di euro netti a stagione e il loro taglio sarebbe una boccata d'ossigeno per le casse interiste.

Usciti i due sudamericani verrà ufficializzato l'arrivo di Mkhitaryan e si accelererà la trattativa con Dybala che è comunque già molto avanzata. Sullo sfondo c'è sempre la suggestione Lukaku il cui arrivo richiederebbe una successiva cessione nel reparto offensivo. Intanto per la fascia si avvicina Bellanova del Cagliari.

