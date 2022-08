Robin Gosens resta all'Inter. O almeno, così registra "radio mercato" nella turbolenta giornata di mercoledì mattina, dopo che invece nella serata prima il laterale tedesco sembrava a un passo dal trasferirsi in Germania al Bayer Leverkusen , pronto a investire 2 milioni di euro per il prestito oneroso, con obbligo di riscatto già fissato a 28 milioni.

Robin può andare al Bayer? Direi di sì al 60%...". Peccato che quel 40% includesse proprio la differenza di vedute tra il club italiano e quello tedesco, con quel dettaglio non certo irrilevante come la differenza che passa tra "diritto" di riscatto e "obbligo". Anche perché il mercato è agli sgoccioli, chiuderà giovedì 1 settembre alle ore 20:00, e quindi anche Marotta e Ausilio avrebbero anche poco tempo per trovare un degno sostituto (Borna Sosa dello Stoccarda il prescelto), oltre a risolvere la Tant'è, che nella mattinata sempre di mercoledì, l'agente dell'ex Atalanta - intervenuto a RadioRadio - si era lasciato andare a un eloquente "Peccato che quel 40% includesse proprio la differenza di vedute tra il club italiano e quello tedesco, con quel dettaglio non certo irrilevante come la differenza che passa tra "diritto" di riscatto e "obbligo". Anche perché il mercato è agli sgoccioli, chiuderà giovedì 1 settembre alle ore 20:00, e quindi anche Marotta e Ausilio avrebbero anche poco tempo per trovare un degno sostituto (Borna Sosa dello Stoccarda il prescelto), oltre a risolvere la questione Acerbi chiesto senza mezze misure ancora da Inzaghi nel post partita della vittoria sulla Cremonese di martedì sera

Dalla Germania: "Nessuna trattativa". Resta un però...

In Germania, invece, si registrano le parole del ds del Leverkusen Simon Rolfes, in un'intervista al Kölner Stadt-Anzeiger, che chiuderebbe del tutto la trattativa: "Non c'è alcuna offerta da parte del Bayer per Gosens e non c'è alcuna intenzione di comprarlo". Dichiarazioni di circostanza? Forse. Perché la sensazione è che se alla fine, nel pomeriggio comunque, il club tedesco decidesse di inserire il famoso "obbligo" alla fine la trattativa tornerebbe nel vivo e si potrebbe chiudere con una fumata bianca. Difficile, molto, ma non impossibile...

Skriniar, rifiutata ultima offerta del PSG da 65 milioni

Nel frattempo, secondo Fabrizio Biasin (giornalista vicino alle vicende interiste), il club milanese avrebbe rifiutato l'ultima offerta dei parigini per il difensore slovacco, dopo che il tecnico del PSG nella giornata di martedì aveva apertamente parlato di "tutto può ancora succedere, mancano 48 ore, e Skriniar ci interessa..." Anche qui, però, a circa 30 ore dalla fine del mercato, sembra veramente impossibile vedere Skriniar lasciar Milano senza un vero e degno sostituto...

